75% жителей Челябинска будут печь блины на Масленицу

Какие добавки к лакомству горожане выбирают чаще всего

В этом году 7 из 10 жителей Челябинска планируют отметить Масленицу. Большинство — 75% — обязательно будут печь блины. Их жители областного центра любят есть со сгущенкой, медом и сметаной, выяснили аналитики сервиса «Авито».

«Для 72% опрошенных Масленица — это вкусная еда и блины. Самая любимая добавка к блинам у челябинцев — сгущенное молоко: его выбирают 56%. Также популярностью пользуются мед — с ним блины едят 48% респондентов и сметана — ее выбирают 47%»,— уточнили эксперты.

43% челябинцев предпочитают есть блины с творогом, 28% — с вареньем или джемом. Респонденты старше 65 лет любят есть блины со сливочным маслом, а каждый третий в возрасте от 35 до 44 лет — с красной икрой. Среди молодежи до 24 лет популярны блины с ветчиной.

Кстати, чаще всего молодежь не умеет печь блины. «Наша зона ответственности — есть их», — признаются зумеры. К ним относится и большая часть мужчин. При этом 73% челябинцев заявили, что умеют печь блины, а у 8% из них даже есть фирменные рецепты.

Что касается народных масленичных гуляний, то посетить их планируют 40% респондентов — это, в основном, женщины в возрасте от 35 до 44 лет. Молодежь в праздничный день отправится по гостям. А челябинцы в возрасте 65 лет большее внимание уделяют Прощеному воскресенью, которое в этом году верующие отметят 22 февраля — сразу после Масленицы.

Кстати, челябинские кафе и рестораны уже подготовились к празднику и готовы подавать необычные варианты блинов.