71% сотрудников челябинских компаний готовы уволиться из-за токсичности

Чаще всего мириться с ней не желают молодые женщины

Ежедневно сотрудникам некоторых компаний в Челябинске приходится работать в токсичной среде. Кто-то готов терпеть различные проявления токсичности из-за хорошей должности или высокой зарплаты, а кто-то — уволиться и найти работу с более дружным коллективом. Консалтинговая компания «Культура Инноваций» провела исследование токсичности и определила, какое влияние она оказывает на состояние сотрудников и бизнес-результаты.

Опрос показал, что сотрудники челябинских компаний чаще всего сталкиваются на работе с несоблюдением правил и договоренностей (27%), неспособностью к конструктивному диалогу и агрессией (26%), а также с обесцениванием результатов (21%). 55% опрошенных признались, что все это негативно сказывается на их продуктивности.

«Токсичность негативно влияет как на самого сотрудника, так и на результаты бизнеса. Она снижает инновационный потенциал команды, поскольку сотрудники чувствуют себя небезопасно и не готовы открыто высказывать идеи, и сокращает производительность»,— отмечает CEO «Культуры Инноваций» Елена Черникова.

Токсичность на рабочем месте может стать причиной увольнения для 71% сотрудников. Причем терпеть такую атмосферу не готовы преимущественно женщины в возрасте до 34 лет — таких 75%.