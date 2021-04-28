Опрос: больше чем 70 процентам челябинцев нравится жить в своем городе

В исследовании SuperJob южноуральцы отмечают прогресс в дорожном строительстве, благоустройстве и экологии

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос о качестве жизни в крупных городах. Более 1000 респондентов из 36 крупных городов ответили, как оценивают жизнь в своем мегаполисе.

Жить в Челябинске нравится 71% опрошенных. Это 15-е место из 21 во всероссийском рейтинге лучших для жизни городов, который SuperJob составляет с 2014 года. По итогам года пандемии число влюбленных в свой город выросло в Челябинске, а также в Перми и Саратове.

«Жители Челябинска чаще, чем в прошлом году, отмечают прогресс в дорожном строительстве, а также в благоустройстве парковых зон. Оценки развития медицины за год пандемии выросли на три пункта: 13% год назад и 16% сегодня», — сообщает сервис SuperJob.

За семь лет, что проходит этот опрос, челябинцы отмечают улучшение экологии, безопасность, доступность хороших врачей. Благоустройство парковых зон 36% горожан оценивает как качественное. В 2014 году такого мнения были 27%.

«В общем рейтинге самые важные итоги года пандемии: оценки развития медицины выросли в Перми, Саратове и Челябинске», — отмечают организаторы опроса.

Также ковидный год сказался на оценке развития парков и скверов. Жителям стало важно, где и как прогуляться и отдохнуть на свежем воздухе. В 2021 году улучшили оценки по этому параметру Владивосток, Казань, Пермь, Самара, Саратов, Сочи, Тольятти, Уфа и Челябинск. Также в столице Южного Урала выросла оценка качества ремонта автодорог: Челябинск оказался в семерке городов с растущим рейтингом в этом параметре.