7000 заявлений в первый класс требуют подтверждения в Челябинской области

Семьи будущих учеников забыли занести в школу оригиналы документов

Около 30 тысяч семей по всей Челябинской области уже подали заявления в первый класс. Большинство сделали это максимально удобным для себя способом, то есть по интернету. При этом около семи тысяч семей до сих пор не предоставили в школу оригиналы поданных документов — после 30 июня все они могут получить отказ в зачислении.

Приемная кампания в первые классы стартовала в начале апреля. Как и в прошлом году, она проводится в два этапа. На первом в школу зачисляют ребят, которые имеют льготы и проживают на территории, закрепленной за школой. Их заявления принимают до 30 июня, а уже после 3 июля школы должны обнародовать списки вновь набранных учеников.

Если родители подали заявление дистанционно, но документы в школу не принесли, в электронной системе напротив номера заявления сейчас стоит статус «Новое».

После того как семья предоставит необходимые бумаги в школу, статус меняется на «Очередник», а после зачисления в школу — на статус «Направлен в ОО» (в образовательную организацию).

Если не сдать документы до 30 июня, то заявление уже не будет участвовать в зачислении, а в электронной системе появится статус «Отказ»/«Отказано».

Сегодня действует правило, по которому семьи должны принести в школу бумажные документы в течение одной недели после того, как подали электронное заявление. Во время первой волны набора это все же условность. Они имели решающее значение раньше, до 2021 года, когда директора издавали приказы о зачислении еженедельно. С прошлого года действует другой порядок. Приказ о зачислении школьников в первую волну набора директора издают один раз — в течение трех рабочих дней после 30 июня. Поэтому у родителей больше времени для раскачки.

«Во время первой волны важно сдать оригиналы всех документов до 30 июня. На очередность это не повлияет. В электронной очереди заявления будут стоять в том порядке, в котором они подавались на сайте»,

— пояснили ИА «Первое областное» в Региональном центре оценки качества и информатизации образования. Эта структура занимается техподдержкой электронного реестра заявлений.

Во время второй волны приема, которая длится с 6 июля по 5 сентября, правила подтверждения будут более жесткими.

К июлю первые классы уже будут практически сформированы. Школы объявят набор на оставшиеся места.

«На втором этапе приемной кампании зачисление в школу и перевод заявления в статус „Направлен в ОО“ осуществляется в течение пяти рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и предоставления оригиналов документов»,

— поясняет пресс-секретарь городского комитета по делам образования администрации города Челябинска Екатерина Самарина.

В общей сложности этой осенью школы Челябинской области ждут более 48 тысяч новых учеников.