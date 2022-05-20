Приемная кампания в первые классы стартовала в начале апреля. Как и в прошлом году, она проводится в два этапа. На первом в школу зачисляют ребят, которые имеют льготы и проживают на территории, закрепленной за школой. Их заявления принимают до 30 июня, а уже после 3 июля школы должны обнародовать списки вновь набранных учеников.
Если родители подали заявление дистанционно, но документы в школу не принесли, в электронной системе напротив номера заявления сейчас стоит статус «Новое».
После того как семья предоставит необходимые бумаги в школу, статус меняется на «Очередник», а после зачисления в школу — на статус «Направлен в ОО» (в образовательную организацию).
Если не сдать документы до 30 июня, то заявление уже не будет участвовать в зачислении, а в электронной системе появится статус «Отказ»/«Отказано».
Сегодня действует правило, по которому семьи должны принести в школу бумажные документы в течение одной недели после того, как подали электронное заявление. Во время первой волны набора это все же условность. Они имели решающее значение раньше, до 2021 года, когда директора издавали приказы о зачислении еженедельно. С прошлого года действует другой порядок. Приказ о зачислении школьников в первую волну набора директора издают один раз — в течение трех рабочих дней после 30 июня. Поэтому у родителей больше времени для раскачки.
«Во время первой волны важно сдать оригиналы всех документов до 30 июня. На очередность это не повлияет. В электронной очереди заявления будут стоять в том порядке, в котором они подавались на сайте», — пояснили ИА «Первое областное» в Региональном центре оценки качества и информатизации образования. Эта структура занимается техподдержкой электронного реестра заявлений.
Во время второй волны приема, которая длится с 6 июля по 5 сентября, правила подтверждения будут более жесткими.
К июлю первые классы уже будут практически сформированы. Школы объявят набор на оставшиеся места.
«На втором этапе приемной кампании зачисление в школу и перевод заявления в статус „Направлен в ОО“ осуществляется в течение пяти рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и предоставления оригиналов документов», — поясняет пресс-секретарь городского комитета по делам образования администрации города Челябинска Екатерина Самарина.
А это значит, что первыми в школу зачислят самых расторопных. Если тянуть с предоставлением оригиналов, свободных мест в классе уже не останется.
Проверить статус заявления можно в информационной системе «Образование в Челябинской области» или через Региональный портал государственных услуг Челябинской области.
В общей сложности этой осенью школы Челябинской области ждут более 48 тысяч новых учеников.
Какие правила приема в первый класс действуют в 2022 году, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».
Списки первоклассников в Челябинской области станут известны к середине лета. В этом году из-за льготников поступить в школу рядом с домом теперь сложнее, чем раньше.