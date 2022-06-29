700 школьников напишут ЕГЭ по двум предметам 29 июня в Челябинской области

Выпускники будут сдавать химию и обществознание

В Челябинской области сегодня, 29 июня, для участников ЕГЭ предусмотрен резервный день для сдачи обществознания и химии. На экзамены по этим предметам зарегистрировались около 700 человек, сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.

«Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42, по химии — 36. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 13 июля», — рассказали в региональном Минобре.

По данным ведомства, в Челябинской области продемонстрировать наивысший результат, набрав 100 баллов, смогли 15 участников ЕГЭ по химии. Он проводился 26 мая.

Результаты основного дня госэкзамена по обществознанию показали, что в этом году выросла доля выпускников, которые владеют базовым понятийным аппаратом социальных наук (прежде всего, социологии и политологии).

«Большинство школьников смогли правильно найти необходимую информацию, содержащуюся в тексте, диаграмме и графике, успешно применили обществоведческие знания в процессе решения практико-ориентированных задач», — добавили в региональном Минобре.

Напомним, что во время проведения экзамена запрещено использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации. При нарушении порядка проведения ЕГЭ участник удаляется с экзамена, а его результат аннулируется.

Так произошло с двумя участниками пересдачи ЕГЭ по математике. Ребята пронесли на экзамен телефон и шпаргалки, за что их попросили удалиться из аудитории.