700 новых мусорных контейнеров установят в трех городах Челябинской области

Современные пластиковые емкости придут на замену старым бакам в начале лета

В начале лета на контейнерных площадках Челябинска, Копейска и Магнитогорска установят почти 700 новых пластиковых баков для мусора взамен старых. Об этом сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Во дворах Челябинска установят 450 новых контейнеров. 40 пластиковых баков придут на замену старым в Сосновском районе и Копейске. Партию новых баков установят и на контейнерных площадках во дворах Магнитогорска: в скором времени на месте старых контейнеров появятся 160 новых. Всего же для Магнитогорска закуплено 220 баков.

«В среднем срок службы контейнеров составляет девять месяцев. Мусорные баки часто выходят из эксплуатации из-за складирования непосредственно в емкости крупногабаритных отходов или возгорания в них легковоспламеняющихся предметов, таких как непотушенная сигарета или неостывшая зола. При этом выход из эксплуатации или отсутствие хотя бы одного контейнера негативно может отразиться на санитарном состоянии площадки, поскольку не каждый мусорный бак можно оперативно заменить на новый», — отметили в ЦКС.

Гражданам напомнили о том, что в контейнеры запрещено помещать: отходы от капитального ремонта; старые мебель и технику; непотушенные угли, сигареты и легковоспламеняющиеся вещества; сухие ветки, траву, ботву, навоз, грунт и другие сыпучие отходы.