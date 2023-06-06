70% россиян считают мессенджеры основным каналом связи в будущем

Особенно такое мнение распространено у молодежи

В последнее время популярность мессенджеров заметно возросла, а в ближайшем будущем для большинства россиян они станут основным способом связи, выяснили исследовательский холдинг «Ромир» и сервис «VK Мессенджер». Об этом сообщает издание ТАСС.

Согласно исследованию, 70% опрошенных считают, что в ближайшем будущем мессенджеры станут основным способом коммуникации между людьми. Такое мнение особенно распространено среди молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. Еще более 60% россиян считают, что в скором времени в мессенджерах появятся услуги, которые сейчас доступны только на специальных сервисах. Например, в них можно будет записаться к врачу или оплатить коммунальные услуги.

Вице-спикер по информационной политике Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер считает, что мессенджеры уже стали главным каналом коммуникации.

«На мой взгляд, этот статус мессенджеры сохранят и в будущем. Тут много разных нюансов, аспектов, понятно, что удобство. Главное — это экономия времени. По факту мы сейчас можем написать сообщение кому-то и спокойно ждать ответа, переключившись на другие дела. В этом плане звонки стали уступать, потому что нужно отвлечься, нужно подумать, выйти в какое-то помещение, удобное для разговора. А мессенджеры — перспективно, удобно, и от этого мы уже вряд ли откажемся»,— прокомментировал Олег Гербер.

Ценят россияне мессенджеры и за технологичность. Например, 67% опрошенных считают, что они постоянно развиваются, а 63% назвали их универсальными платформами.

При этом жители разных регионов страны любят мессенджеры за их самые разные возможности. Например, для жителей Приволжского округа важна конфиденциальность, а пользователи из Сибири при выборе того или иного мессенджера обращают внимание на возможность заказывать и оформлять через них различные услуги.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса среди 1200 жителей крупных городов России старше 13 лет.