70 процентов домов Челябинска подключили к теплу

Все квартиры города должны прогреться к 7—10 октября

В Челябинске, как во всей области, продолжается пуск тепла в дома и социальные объекты. По словам заместителя начальника управления ЖКХ Александра Кочерещенко, из 6 тысяч 400 домов в городе тепло поступило же в 4,5 тысячи.

Например, сегодня к теплу подключили дом 23 на улице Котина. От него еще в 2022 году отказалась управляющая компания. Всего в городе около 100 домов находятся без управления. Но тепло в каждый из них обещают подать в срок.

«Враз нельзя включить, это все понятно, потому что мы с вами в городе имеем 5 ТЭЦ и общую протяженность сетей более 1000 километров. Их необходимо заполнить, нормальную гидравлику придать. Потому что если мы сломаем всю гидравлику, то тогда и те дома, которые были запущены, останутся без отопления. Поэтому идет постепенно», — поясняет заместитель начальника управления ЖКХ города Челябинска Александр Кочерещенко.

Если исходить из практики, в течение 7—10 дней производится запуск отопления. На сегодня тепло запущено в 70% домов города, 90% социальных объектов также отапливаются.

«В Челябинске порядка 100 домов находятся без управления. Их выставили на конкурс на обслуживание управляющими компаниями. Если никто не заявится, принимаются меры административного воздействия: по Жилищному кодексу та управляющая компания, которая ранее обслуживала этот дом, обязана его запустить», — поясняет он.

Ранее мы писали, куда обращаться, если после пуска тепла в квартире все еще холодные батареи.