70 предприятий Челябинской области предлагают работу на Ярмарке трудоустройства

80% банка вакансий составляют рабочие профессии

Сегодня, 18 апреля, в Челябинске проходит региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В нем принимают участие 70 предприятий из разных отраслей. Но специфика региона прослеживается и здесь — в основном требуются станочники, электромонтеры, операторы станков с ЧПУ, рабочие в цеха. Особое внимание в этом году на ярмарке уделено трудоустройству участников специальной военной операции.





«Ветеранам боевых действий мы предлагаем различные меры поддержки: переобучение, социальную и психологическую помощь, социальную адаптацию. В рамках сформированного нами банка вакансий мы организуем их индивидуальное сопровождение на всех этапах трудоустройства и доводим до работодателя», — говорит начальник Главного управления по труду и занятости населения региона Александр Шегуров.





Он пояснил, что работодателям, оформившим на работу ветерана боевых действий, выплачивается субсидия в размере МРОТ за первый, третий и шестой месяцы трудоустройства. Помимо этого, действует специальная программа по трудоустройству участников СВО, имеющих инвалидность. В этом случае предприятию направляются субсидии в размере до 200 тысяч рублей.

«За ветеранами при трудоустройстве зачастую закрепляют наставника. Губернатор Алексей Текслер принял решение о поддержке и развитии наставничества в регионе, на эти цели выделены средства из бюджета. Если необходимо, ветераны могут пройти переобучение и получить ту профессию, в которой они заинтересованы», — пояснил Александр Шегуров.

Челябинец Валерий Кузнецов, вернувшийся в декабре прошлого года «из-за ленточки», до спецоперации работал слесарем 6‑го разряда, но сейчас планирует сменить работу. Причина увольнения из армии — сильная контузия и проблемы с сердцем. После серьезной операции на глазах он уже прошел реабилитацию и готов к труду.





«Хочется работать с хлебом. Переговорил на ярмарке с представителями „Первого хлебокомбината“, у них есть рабочие места для ветеранов боевых действий, они готовы принять к себе на производство. Зарплата устраивает. Планирую выйти в ближайшее время к ним», — говорит он.

Работу водителем ищет на ярмарке ветеран боевых действий Андрей Петров. Он только в марте вернулся из Херсонской области, где выполнял боевые задачи. О них не говорит, а о планах на работу — сколько угодно. По его словам, в Челябинской области есть достойные вакансии с высокой зарплатой.





«Есть семья, дети. Глава семейства должен обеспечивать семью, поэтому ищу работу с доходом от 100 тысяч рублей в месяц», — пояснил он.

Приглашает на работу на машиностроительное предприятие «ДСТ-Урал» приехавший не так давно с Кубы специалист по маркетингу.





Соискателям он подробно объясняет плюсы работы на производстве погрузчиков и тракторов.

«Ищем наладчика станков с ЧПУ с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц. Штат полный, но мы всегда готовы принять на работу хороших специалистов», — говорит Рейнер Боргес.

Инженеры, технологи, конструкторы требуются на автозавод «Урал» в Миассе. По словам специалиста по подбору персонала Валерии Вилковой, предприятие предлагает расширенный пакет соцпрограмм. Зарплата — от 60 тысяч рублей.

«Автозаводу нужны рабочие руки. Не только в цеха, у нас свой социальный комплекс — столовые, буфеты, лагерь детский. Мы и туда сегодня на работу всех приглашаем», — пояснила она.





На «ЧТЗ-Уралтрак» нужны штамповщики, контролеры ОТК, слесари-ремонтники, станочники широкого профиля, электромонтеры. Доля рабочих профессий в региональном банке вакансий в этом году достигла 80%. Но есть спрос на кадры и в других отраслях.

«Требуются водители трамвая. Средняя зарплата — 100 тысяч рублей в месяц. На период обучения выплачивается стипендия в размере 45 тысяч рублей. Также нужны электромонтеры и слесари», — уточнила представитель отдела кадров «ЧелябГЭТ» Екатерина Божко.

Рынок труда Южного Урала сегодня на стороне соискателей. Уровень регистрируемой безработицы рекордно низкий в регионе — 0,4%. В областном банке вакансий более 34 тысяч предложений по работе.