70% челябинцев считают родителей ответственными за безопасность детей в интернете

Более трети юных горожан имеют собственный аккаунт в Cети

70% челябинцев считают родителей ответственными за безопасность детей в интернете. Более трети юных горожан имеют собственный аккаунт в Cети, выяснили аналитики «Авито» и Альянса по защите детей в интернете. Результатами исследования они поделились с редакцией ИА «Первое областное».

Опрос показал, что большинство жителей Челябинска (73%) считает, что в первую очередь обучать детей правилам безопасности в интернете должны родители. На втором месте в этом списке они называют IT‑компании, чьими продуктами пользуются дети, а на третьем — самостоятельное обучение ребенка, на четвертом — школьных учителей. По мнению опрошенных родителей, важно, чтобы бизнес развивал образовательные проекты в сфере цифровой грамотности.

Большинство родителей в Челябинске помогает своим детям делать покупки и продажи на онлайн-платформах: у 36% детей есть собственный аккаунт, а 29% используют аккаунты мам и пап. Родители считают, что самостоятельное совершение сделок в онлайне способствует развитию у детей различных навыков. В частности, 61% из них отмечают улучшение навыков общения и ведения переговоров, 45% — финансовой грамотности и организационных способностей, 44% — предпринимательских навыков, а также 28% — критического мышления и креативности.

Большинство родителей в Челябинске (68%) активно обсуждает с детьми потенциальные риски, характерные для онлайн-общения, и способы их предотвращения, 51% — используют инструменты родительского контроля, 47% наблюдает за действиями своих детей в Cети, а 28% ограничивают время, проводимое в интернете.

«Совершение сделок в онлайне сейчас едва ли не более популярно, чем традиционный онлайн-шопинг. И если раньше родители постепенно приучали детей к самостоятельности в обычном магазине, то теперь к этому добавилась необходимость научить безопасно общаться, покупать и продавать в интернете. Мы очень рады, что абсолютное большинство взрослых это понимают и рассказывают детям, как защитить себя в интернете», — говорит директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

По ее словам, со своей стороны крупные IT‑компании не только развивают технологии антифрода, но и создают образовательные проекты, направленные на развитие навыков цифровой грамотности.

«Результаты исследования подтверждают важную тенденцию: родители осознают свою ключевую роль в формировании цифровой грамотности у детей. Это очень позитивный сигнал — ведь именно в семье закладываются основы ответственного и безопасного поведения в интернете», — отмечает председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

Она считает важным, чтобы в этот процесс активно вовлекались и другие участники цифровой среды — школы, IT‑компании, платформы.