70 бесплатных земельных участков выделила многодетным семьям администрация Челябинска

С начала года подано 12 заявлений на оформление земли

В Челябинске выделено 70 земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям. Как сообщила 3 апреля на аппаратном совещании замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, с начала года заявления на предоставление таких участков поступили от 12 семей.

«В рамках организации работы комитетом по имуществу дополнительно сформировано 18 земельных участков для предоставления многодетным семьям, это дополнительные участки к тем 52, которые формировались ранее. Таким образом, 70 земельных участков мы планируем бесплатно предоставить многодетным семьям»,— рассказала Надежда Рыльская.

Возможность получить бесплатно земельный участок имеют право многодетные семьи, в которых трое и более детей до 18 лет. Оформляется такой участок в общую собственность семьи. Еще одно обязательное условие — члены семьи должны быть гражданами России.