7 декабря в мэрии Челябинска пройдёт традиционное аппаратное совещание

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

В понедельник, 7 декабря, в здании администрации Челябинска пройдёт традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений расскажут мэру города Наталье Котовой о том, какие поручения они выполнили на прошлой неделе, а какие ещё в процессе. Также чиновники посредством докладов сообщат о том, как выполняются текущие дела. Наталья Котова проконтролирует достоверность сказанного, задаст необходимые вопросы и даст задания на новую неделю.

Посмотреть аппаратное собрание лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало — в 10:00 по челябинскому времени.