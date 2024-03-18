Житель Аши Александр Рябов завоевал золото на соревнованиях национальной ассоциации пауэрлифтинга «Весенний вызов Урала», подняв штангу весом 55 килограммов 28 раз подряд. В своей возрастной категории он набрал наибольшее количество очков и стал рекордсменом России, передает газета «Стальная искра».
Александр Рябов стал лучшим в категории «Любители. Русский жим 55 кг» в возрастной категории от 65 до 69 лет. Спортсмен набрал 23,99 очка.
В планах у ашинца не останавливаться на достигнутом, а идти дальше. По его словам, он планирует отправиться на очередные соревнования в мае и толкнуть штангу весом 87 килограммов, чтобы получить категорию мастера спорта. И даже после этого уходить из спорта, которым занялся около 10 лет назад, мужчина не планирует. Кроме того, заниматься спортом он мотивирует и своего 12-летнего сына. Тот, кстати, тоже увлекается русским жимом.