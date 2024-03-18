69-летний житель Челябинской области стал рекордсменом России по русскому жиму

Ашинец Александр Рябов поднял штангу весом 55 килограммов 28 раз

Житель Аши Александр Рябов завоевал золото на соревнованиях национальной ассоциации пауэрлифтинга «Весенний вызов Урала», подняв штангу весом 55 килограммов 28 раз подряд. В своей возрастной категории он набрал наибольшее количество очков и стал рекордсменом России, передает газета «Стальная искра».

Александр Рябов стал лучшим в категории «Любители. Русский жим 55 кг» в возрастной категории от 65 до 69 лет. Спортсмен набрал 23,99 очка.

В планах у ашинца не останавливаться на достигнутом, а идти дальше. По его словам, он планирует отправиться на очередные соревнования в мае и толкнуть штангу весом 87 килограммов, чтобы получить категорию мастера спорта. И даже после этого уходить из спорта, которым занялся около 10 лет назад, мужчина не планирует. Кроме того, заниматься спортом он мотивирует и своего 12-летнего сына. Тот, кстати, тоже увлекается русским жимом.