/ 69 уличных катков появится в Челябинске к Новому году

Хоккейные коробки охватят все районы города.

К 20 декабря в Челябинске откроют 69 дворовых катков. Ледовые площадки появятся во всех районах города, больше всего хоккейных кортов будет в Курчатовском и Тракторозаводском районах. По распоряжению Евгения Тефтелева на их заливку выделено 3,5 миллиона рублей. Таким образом, в среднем один каток обойдется в 50 тысяч рублей.



Существует несколько видов заливки хоккейных кортов: можно заливать воду на снежную подушку, но в этом году погода немного подводит, поэтому с наступлением отрицательных дневных температур, мы начали использовать другую технологию. Сначала делается черновое основание, после этого заливается «чистый» лед и обрабатывается волокушей с применением горячей воды. — рассказал сайту «Первый областной» директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов.

Напомним, ранее в администрации Челябинска заявили о готовности 14 дворовых катков. Также начальник управления спорта города отчитался о проведенной работе по заливки катка и проводимых мероприятиях по возведению коробки на стадионе «Калибр».