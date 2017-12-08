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/ 69 уличных катков появится в Челябинске к Новому году

69 уличных катков появится в Челябинске к Новому году

Хоккейные коробки охватят все районы города.
сегодня в 08:48
  |  Общество

К 20 декабря в Челябинске откроют 69 дворовых катков. Ледовые площадки появятся во всех районах города, больше всего хоккейных кортов будет в Курчатовском и Тракторозаводском районах. По распоряжению Евгения Тефтелева на их заливку выделено 3,5 миллиона рублей. Таким образом, в среднем один каток обойдется в 50 тысяч рублей.

Существует несколько видов заливки хоккейных кортов: можно заливать воду на снежную подушку, но в этом году погода немного подводит, поэтому с наступлением отрицательных дневных температур, мы начали использовать другую технологию. Сначала делается черновое основание, после этого заливается «чистый» лед и обрабатывается волокушей с применением горячей воды. — рассказал сайту «Первый областной» директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов.

Напомним, ранее в администрации Челябинска заявили о готовности 14 дворовых катков. Также начальник управления спорта города отчитался о проведенной работе по заливки катка и проводимых мероприятиях по возведению коробки на стадионе «Калибр».

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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сегодня в 08:48
69 уличных катков появится в Челябинске к Новому году
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