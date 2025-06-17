66 человек прошли в следующий этап программы «Герои Южного Урала»

Она реализуется в регионе по поручению губернатора Алексея Текслера

В программе «Герои Южного Урала» определены участники, прошедшие все этапы конкурсного отбора. Сегодня, 17 июня, в правительстве Челябинской области состоялось заседание общественного совета, на котором были подведены итоги большой работы по отбору кандидатов для участия в проекте, передает корреспондент Первого областного.



«66 человек зачислены на очное обучение. С 1 июля стартует первый модуль, в котором они примут участие. Еще 19 человек зачислены в резерв», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт.

«Я считаю, что мы в ходе собеседований получили представление о том, какая мотивация у ребят, что они ждут от программы»,

— отметил Роман Воллерт.

«Мы не просто изучили анкеты, мы с ребятами общались очень долго. Всех ребят объединяет одно — они перестали относиться к задачам формально. Они относятся с душой не к самому процессу, хотя и к нему тоже, им важен результат»,

— рассказал первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Денис Моисеев.

Оставшиеся в резерве смогут принять участие в следующей программе «Герои Южного Урала» без отбора.Обучение будет проходить в военно-патриотическом центре «Авангард» в Чебаркуле.Всех участников программы «Герои Южного Урала» ждет насыщенная программа, которая состоит из двух частей: академическая часть (образовательная) и командообразующие мероприятия, культурная часть.Напомним, образовательная программа «Герои Южного Урала» реализуется по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Она направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для дальнейшего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях.