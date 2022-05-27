В Челябинске прошел региональный чемпионата «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В соревнованиях приняли участие 365 конкурсантов с ограниченными возможностями здоровья из 72 учебных заведений региона. Победителями стали 65 человек, в том числе специалисты предприятий. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Участники соревновались в 46 компетенциях, показывая свои умения в предпринимательстве, токарных работах на станках ЧПУ, медицинском и социальном уходе, массаже, реверсивном инжиниринге, разработке виртуальной и дополненной реальности и других.
«Конкурсанты чемпионата получают реальную возможность самореализоваться, показать свое профессиональное мастерство более чем в 70 профессиях, трудоустроиться по выбранной профессии или пройти стажировку», — отметил руководитель национального центра «Абилимпикс», проректор института развития профессионального образования Игорь Грибанов.
Руководитель регионального Центра развития движения «Абилимпикс» Челябинской области Павел Яковлев отметил, что данный конкурс дает возможность лицам с инвалидностью включиться в реальный сектор экономики. Для этого при поддержке властей организаторы ежегодно включают в региональный чемпионат новые компетенции, востребованные на региональном рынке труда.
Экспертами чемпионата выступили работодатели и педагоги образовательных организаций.
«Приятно видеть работодателей Челябинской области, проявивших искренний интерес к прошедшему чемпионату. Заинтересованность руководства региона, профессионального сообщества в развитии чемпионатного движения является стимулом для участников максимально продемонстрировать свои профессиональные навыки, одержать победу и успешно трудоустроиться», — прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
Победители представят Челябинскую область на национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве.
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