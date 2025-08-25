65-летний челябинец сдал нормативы ГТО на «золото»

Мужчина также занял третье место в метании снаряда

В исправительной колонии № 25 Челябинской области прошло большое спортивное мероприятие — сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Все участники успешно справились с испытаниями, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по региону.





Особого внимания заслуживает результат 65-летнего осужденного Ивана Т., который успешно выполнил все нормативы наравне с молодыми людьми и занял третье место в метании снаряда среди всех участников.

Спортивное событие посетили представители официальной аттестационной судейской коллегии, уполномоченные принимать нормативы ГТО. Участники были разделены на возрастные группы и прошли тщательный инструктаж по технике безопасности и порядку выполнения испытаний. Также она получили индивидуальные аттестационные листы и номерные майки.





Программа испытаний включала комплексную проверку физических качеств: бег на 60 метров и на 1 километр, силовые упражнения (подтягивания, отжимания, выход силой или рывок гири), прыжок в длину с места, подъем туловища из положения лежа, метание спортивного снаряда, проверка гибкости.

По итогам соревнований все участники получили грамоты и аттестационные ведомости. После освобождения спортсмены смогут обменять эти документы в центрах тестирования ГТО на заслуженные знаки отличия.





Представители администрации колонии и судейская коллегия поздравили участников с успешными результатами и отметили высокий уровень физической подготовки осужденных.