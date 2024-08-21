64 тонны привезенных в Челябинскую область фруктов оказались заражены вредителями

Их облюбовали карантинные виды щитовок и плодожорок

В Челябинской области вновь выявили несколько тонн фруктов, зараженных жучками и червями. Так, выявлено 27 случаев заражения щитовкой, еще шесть случаев — восточной плодожоркой.

Гусеницы-плодожорки найдены в 15 тоннах персиков и нектаринов, еще 59 тонн слив, яблок, нектаринов и груш заражены щитовкой. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, в отношении зараженной продукции были приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Всего за август в Челябинскую область поступило 4,7 тысячи тонн импортных овощей, фруктов, бахчевых культур, муки и солода. Напомним, на прошлой неделе в регионе обнаружили 18 тонн зараженных нектаринов и слив, привезенных из Узбекистана.