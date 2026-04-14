63% челябинцев говорят, что в рабочее время только работают

Чем моложе сотрудник, тем меньше он склонен трудиться

63% челябинцев утверждают, что все рабочее время посвящают решению профессиональных задач, выяснили аналитики SuperJob в ходе опроса среди трудоустроенного экономически активного населения города.

Еще 20% опрошенных тратят на работу больше половины дня, но оставляют пространство для маневра.

«Случается отвлечься на какие-то параллельные процессы, но задачи должны быть выполнены в срок», «Все зависит от объема работы», — поясняют эти участники исследования.

8% челябинцев признались, что фактически трудятся менее половины рабочего времени.

Чем старше человек, тем чаще он говорит, что не позволяет себе праздности на работе. Среди молодых сотрудников до 35 лет только 55% работают все отведенное время (и при этом 12% из них признаются, что фактически трудятся меньше половины дня). В возрастной группе 35—45 лет показатель тех, кто занят профессиональными задачами все часы, вырастает до 62%. А среди респондентов старше 45 лет таких уже 72 процента.

«Нужно правильно расставлять приоритеты и соблюдать сроки выполнения поставленных задач», «На работе надо работать, а личные проблемы решать в свободное время», — комментируют горожане 45+.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других утверждали, что тратят все рабочее время исключительно на выполнение своих обязанностей, врачи, бухгалтеры и кладовщики (по 79%), а также водители (72%) и экономисты (69%).

Челябинцы оказались относительно работящими. Так, только 60% жителей Пскова решают профессиональные задачи весь рабочий день, сообщает informpskov.ru.