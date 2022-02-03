612 школьников заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Также медики отмечают среди учащихся подъем ОРВИ

За минувшие сутки в Челябинской области коронавирусом заразились 612 школьников. Всего по области накануне диагноз «коронавирус» поставлен 3992 южноуральцам. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

По данным на 2 февраля, в Челябинской области 16% от общего числа классов и 6% школ закрыты на карантин по ОРВИ. В основном это небольшие сельские школы, они уходят на карантин, чтобы предотвратить массовое заражение школьников. Еще 18 классов были изолированы по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом.

Свежие данные будут озвучены Минобром области во второй половине дня. Мы также опубликуем их на сайте Первого областного информагентства.

