60 сосен высадят в Челябинске

Подготовительные работы уже стартовали

В последние дни апреля в Челябинске в поселке Шершни высадят 60 сосен. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, это компенсационная высадка. Работы уже стартовали.

Зеленый уголок появится на месте демонтированной парковки вблизи мемориального комплекса «Золотая гора». Подрядчики уже вырыли лунки, совсем скоро там появится ряд молодых сосен.

А в Магнитогорске в сквере Металлургов высадят 300 новых деревьев. Это голубая ель, ясень и липа. Новыми саженцами заменят старые и больные деревья.