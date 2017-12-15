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60 брошенных животных из «Горэкоцентра» забрали новые хозяева

Более 100 собак и кошек ожидают спасения от жителей Челябинска.
сегодня в 17:29
  |  Общество

Часть четвероногих обитателей «Горэкоцентра» обрели дома. Из 200 животных, подсчитанных челябинскими зоозащитниками, уже 60 покинули стены приюта. Даже если всех псов не удастся пристроить, они не отправятся вновь на улицу. Животных после прекращения действия госконтракта оставят на сохранение в приюте.

У зоозащитников приюты переполнены, мало кто из жителей города приходил туда и забирал питомцев для дальнейшего ухода. Сейчас они подняли эту проблему в соцсетях и СМИ. Приезжают, забирают. Уже забрали 60 особей. — рассказал сайту «Первый областной» начальник отдела управления экологии и природопользования Челябинска Дмитрий Никишин.

Напомним, зоозащитники сообщили, что 200 обитателей «ГорЭкоЦентра» к канун Нового года могут оказаться выброшенными на улицу. По их данным, контракт с муниципальным предприятием заканчивается к 25 декабря, после этого возможности содержать животных не будет. Контроль за ситуацией взяли прокурор Челябинской области и глава Челябинска.
«ГорЭкоЦентр» не в первый раз оказывается проблемным. Ранее муниципальное предприятие обвинили в бездействии из-за лежащего на улице в Курчатовском районе трупа собаки. Мертвое животное отказались утилизировать несколько ведомств, в том числе «ГорЭкоЦентр», ссылаясь на отсутствие такого пункта в договоре. Глава Челябинска Евгений Тефтелев пообещал заставить МУП выполнять не возложенные на него обязательства.

До этого общественники озаботились утилизацией животных в приемнике. 16 мая в социальных сетях появилась шокирующая информация от зоозащитников. Они разместили видеозапись, на которой узнается территория «ГорЭкоЦентра». В холодильной камере центра лежат около 60 мертвых кошек и собак. Учреждение обвинили в негуманном обращении с животными. Однако «ГорЭкоЦентр» отверг претензии, объяснив, что уже два месяца не утилизировал трупы животных с территории предприятия, потому что не был заключен контракт с подрядчиком.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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