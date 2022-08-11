60 процентов челябинцев предпочитают проводить отпуск в России

Социологи челябинского филиала РАНХиГС выяснили предпочтения жителей Южного Урала по поводу летнего отдыха

Только треть жителей Челябинской области отдают предпочтение отдыху за рубежом. 60,8 процента южноуральцев предпочитают отдыхать в России. Таковы данные очередного социологического исследования челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы.



Поводом для исследования челябинского филиала РАНХиГС послужили данные опроса ФОМ, фонда «Общественное мнение». Аналитики ФОМ выяснили, что 69 процентов россиян никогда не ездили отдыхать за границу. Меньше года назад за рубеж выезжали в отпуск только 2 процента респондентов, в течение трех последних лет — 6 процентов.

В РАНХиГС решили выяснить, где в принципе предпочитают отдыхать жители Челябинской области. 60,8 процента опрошенных признались, что они отдыхают, не покидая пределов страны. 33,3 процента все же выезжают за рубеж. 6 процентов затруднились ответить.

В академии также отмечают, что выбор на внутреннем туризме чаще останавливают респонденты в возрасте от 45 лет, пенсионеры, люди, считающие себя малообеспеченными. За границу хотели бы выезжать челябинцы помоложе — в возрасте 18—44 лет.