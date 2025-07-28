60 героев Южного Урала продолжают проходить региональную кадровую программу

Диплом они получат в следующем году



Шестьдесят военнослужащих с управленческим опытом и боевыми заслугами продолжают участие в региональной кадровой программе «Герои Южного Урала». Программа, ориентированная на практическое обучение, предоставляет участникам возможность получить бесценный опыт работы в органах власти и крупных компаниях региона.

Каждый участник программы закреплен за опытным наставником — руководителем из различных сфер деятельности. Программа стажировок включает выполнение задач и погружение в разные направления работы, обеспечивая всестороннюю подготовку. По окончании программы, в следующем году, участники получат диплом государственного образца.

«Мы работаем с живыми людьми, которые являются героями. И каждый, кто хочет сейчас внести вклад в созидание Челябинской области, заслуживает огромного уважения. Тот опыт, который ребята приобрели, будет не только для них самих полезен, он еще полезен и для нас. Быстрое принятие важных решений и умение работать в команде, бесспорно, помогут участникам в региональной кадровой программе», — говорит член общественного совета программы «Герои Южного Урала» Елена Скорнякова.