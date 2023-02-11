6 способов автовладельцам сэкономить деньги и время

«Госуслуги» поделились подборкой льгот и бесплатных функций

Льготы по налогам, выгодные автокредиты, бесплатные проверки машины на ограничения — «Госуслуги» поделились подборкой из шести фактов для экономии денег и времени автовладельцев.

1. При оплате некоторых автоштрафов в течение 20 дней с даты постановления можно сэкономить 50% суммы. Проверить наличие штрафов можно на «Госуслугах» или на сайте ГИБДД.

Срок уплаты — 60 дней. За просрочку могут назначить дополнительный штраф — в двойном размере, но не менее тысячи рублей.

2. После продажи автомобиля новый владелец должен поставить его на учет в ГИБДД в течение 10 дней. Если он этого не сделал, прежний владелец может онлайн прекратить регистрацию на свое имя, чтобы не получать постановления о штрафах и уведомления о налогах, которые должен платить другой человек.

Для этого по истечение 10 дней нужно проверить сведения об автомобиле, чтобы узнать о перерегистрации. Понадобится VIN, номер кузова или шасси. В истории регистрационных действий будет указано, когда машину ставили на учет.

Если новый владелец все-таки не оформил машину на себя, нужно заполнить заявление о прекращении регистрации на «Госуслугах».

После отправки заявления нужно лишь дождаться уведомления о прекращении регистрации. Оно придет в личный кабинет. Никуда ходить не нужно, госпошлины за эту услугу нет.

3. При продаже машины раньше трех лет владения ею декларация нужна, даже если налога к уплате нет — например, продали дешевле, чем купили.

Но если автомобиль продан позднее трех лет после покупки, налога не будет, декларация не нужна.

4. Семьи могут купить свою первую машину со скидкой. Программу льготных автокредитов «Первый и семейный автомобиль» продлили на 2023 год. Она позволяет сэкономить от 20 до 25 процентов стоимости машины отечественной сборки за счет господдержки. Максимальная стоимость покупки — до двух миллионов рублей.

5. Европротокол можно оформить онлайн в приложении «Госуслуги Авто». Тогда не придется ждать инспекторов ГИБДД и отвозить извещение в страховую компанию.

Для извещения об аварии нужно, чтобы у одного из водителей было установлено мобильное приложение «Госуслуги Авто». От второго участника ДТП требуется подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке.

Также у участников ДТП должны быть подтвержденные учетные записи на «Госуслугах», а в аварии не должно быть пострадавших и ущерба иному имуществу, кроме машин.

6. С помощью «Госуслуг» можно бесплатно проверить автомобиль на ограничения регистрации, розыск ПТС и обременения. А потом — заключить договор купли-продажи онлайн.

