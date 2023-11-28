570 домов в миасском поселке остались без воды

Принято решение бурить новую скважину

В селе Черновском в Миассе вода перестала поступать в скважину, в связи с этим более 570 домов остались без жизненно необходимого ресурса. Глава города Егор Ковальчук в своем телеграм-канале сообщил, что для местных жителей организуют подвоз питьевой воды, а также пробурят новые скважины.

«В связи с отсутствием водоснабжения в селе специалисты выезжали на обследование. Причиной приостановления водоснабжения села является резкое снижение прихода воды в скважину. Организуем работы по бурению дополнительных скважин. Также для жителей будет организован подвоз питьевой воды с 10:00 утра. Занятия в школе будут проводиться дистанционно»,— написал он.

В пресс-службе администрации Миасса ИА «Первое областное» уточнили, что без воды остались 577 домов. Подготовка к бурению дополнительных скважин уже ведется.

Егор Ковальчук сегодня лично отправится на место ЧП и проинспектирует проводимые работы. Ситуацию мэр держит на контроле.