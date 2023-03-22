А сейчас около сотни детей и 15 сопровождающих из Донбасса отдыхают на Южном Урале — в лагере «Уральская березка» под Челябинском и в молодежном оздоровительно-культурном комплексе «Черемушки» поселка Лазурного.
«Когда мы только начинали эту работу, то приезжали буквально десяток-другой учащихся из Волновахи. Родители остальных, находясь под влиянием украинской пропаганды, боялись отправлять детей куда-то, в том числе на Урал. Отказывались от путевок буквально в последний момент. Сегодня у нас оздоравливается и учится почти сотня детей из Волновахи, это важный показатель доверия, который появился благодаря гуманитарным программам по налаживанию мирной жизни на наших подшефных территориях», — пишет Ирина Гехт.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился со школьниками из Донбасса.