550 детей из Донбасса отдохнут на море за счет Челябинской области

Южный Урал помогает новым регионам России строить мирную жизнь

Школьники из подшефных городов Донбасса отдохнут этим летом в лагерях Анапы за счет бюджета Челябинской области. На море смогут поехать 250 детей из Волновахи и 300 ребят из Ясиноватой, а также 55 сопровождающих. Об этом в личном телеграм-канале сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

А сейчас около сотни детей и 15 сопровождающих из Донбасса отдыхают на Южном Урале — в лагере «Уральская березка» под Челябинском и в молодежном оздоровительно-культурном комплексе «Черемушки» поселка Лазурного.

«Когда мы только начинали эту работу, то приезжали буквально десяток-другой учащихся из Волновахи. Родители остальных, находясь под влиянием украинской пропаганды, боялись отправлять детей куда-то, в том числе на Урал. Отказывались от путевок буквально в последний момент. Сегодня у нас оздоравливается и учится почти сотня детей из Волновахи, это важный показатель доверия, который появился благодаря гуманитарным программам по налаживанию мирной жизни на наших подшефных территориях»,

— пишет Ирина Гехт.