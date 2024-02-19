55 жалоб челябинцев на плохую уборку дворов направили в Госжилинспекцию

Обращения на некачественное содержание придомовых территорий продолжают поступать

На минувшей неделе жители Челябинска 55 раз пожаловались на плохую уборка снега во дворах и с внутриквартальных проездов. Жалобы продолжают поступать. Как сообщил 19 февраля на аппаратном совещании заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, все обращения передаются в Госжилинспекцию для привлечения управляющих компаний к ответственности.

«За прошедшую неделю управлением ЖКХ направлено в Госжилинспекцию 55 обращений граждан, в том числе по некачественному содержанию дворовых территорий для принятия мер в отношении управляющих компаний. Поскольку обращения еще поступают на уборку, на этой неделе продолжим контрольные выезды»,— сказал Александр Астахов.

При этом, по его словам, в целом управляющими компаниями организована уборка дворовых подъездов и наледи с крыш домов.

В Курчатовском, Центральном и Тракторозаводском районах активно используют технику для уборки снега.

Всего на уборке дворов управляющими компаниями задействовано до 1800 дворников и до 70 единиц техники.