55 проектов НКО из Челябинской области получат президентские гранты

Распределением денег и определением победителей занимается координационный комитет

Объявлены итоги первого грант-конкурса 2026 года для НКО. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко провел заседание координационного комитета, где определили победителей конкурса президентских грантов для соцориентированных НКО. Из 9310 заявок со всей России (89 регионов) поддержали 1469 проектов — на них выделят 4,9 млрд рублей. Среди этих проектов-победителей 55 — из Челябинской области. Список победителей опубликован на сайте президентскиегранты.рф.

Фонд президентских грантов направит деньги на развитие гражданского общества: от локальных инициатив до федеральных программ. Это уже традиционный старт года для некоммерческой сферы. Традиционно от Челябинской области поступило большое число заявок, так в регионе хорошо развита система работы НКО. В числе победителей проекты спортивно-патриотического воспитания детей в Чебаркуле, адаптационно-спортивные программы, помощи ветеранам СВО, дни инклюзивного театра «Мечтай!», школа этнокультурной журналистики и Дом канистерапии.

«Канистерапия — это специальная программа, где используются обученные собаки для улучшения социальных и реабилитационных навыков пациентов», — пояснил организатор проекта центр реабилитации «Лапа Надежды».

Школу этнокультурной журналистики организует региональное отделение Союза журналистов. В рамках проекта пройдут этноэкспедиции, семинары, конференции.