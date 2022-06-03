540 миллионов выделяет бюджет РФ на развитие туризма в Челябинской области

Деньги пойдут в том числе на создание нового курорта «Сапфир Урала» и улучшение ГЛЦ «Аджигардак»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Челябинской области 540 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры. Деньги поступят в 2023—2024 годах в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.



Согласно тексту распоряжения премьер-министра, в ближайшие три года 16 российских регионов в рамках нацпроекта получат 24,2 миллиарда на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для туристических кластеров.

«Людям, путешествующим по стране, помимо комфортных гостиниц, современных санаториев и других туристических объектов, нужны хорошие и безопасные дороги, а также качественные коммунальные сети», — отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 2 июня.

Челябинская область на развитие инфраструктурных проектов в сфере туризма получит 355,786 миллиона в 2023 году, 184,23 миллиона — в 2024-м. Деньги пойдут на реализацию проектов, одобренных в декабре 2021 года корпорацией «Туризм.РФ». По двум проектам уже утверждены размеры субсидий из федерального бюджета на строительство дорог и инженерных сетей.

По данным пресс-службы губернатора Челябинской области, речь идет об известном горнолыжном центре «Аджигардак» в Ашинском районе и новом проекте бальнеологического курорта «Сапфир Урала» в Еткульском районе.

В Еткульском районе авторы проекта рассчитывают создать крупный круглогодичный комплекс для оздоровления, спорта и активного отдыха.

Всесезонный курорт «Аджигардак» планируется осовременить. Обновленный ГЛЦ будет рассчитан на массовый спрос.

Предполагается, что в строительство двух объектов до 2026 года нужно будет инвестировать 12,8 миллиарда. Но зато уже в 2024—2027 годах в Челябинской области будет введено в эксплуатацию около 900 новых гостиничных номеров.

Напомним, о развитии регионального туризма губернатор Алексей Текслер рассказывал 31 мая в своем обращении к депутатам ЗСО. В частности, глава области тогда анонсировал создание сети экологических троп и развитие инфраструктуры.

«Мы активно занимаемся продвижением туристического потенциала региона, прежде всего за его пределами и на федеральном уровне. Сейчас разворачиваем целый ряд проектов на различных территориях. Задача — комплексно подойти к раскрытию потенциала территорий. Продолжим поддержку туристического бизнеса и инвесторов, в первую очередь в части развития инфраструктуры, а также работу по привлечению средств федеральной поддержки на эти цели», — заявил тогда Алексей Текслер.