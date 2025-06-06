530 тысяч южноуральцев проголосовали за благоустройство мест отдыха и досуга

До окончания выбора локаций осталось немного дней

В Челябинской области уже 530 тысяч жителей подали свои голоса за благоустройство любимых мест. В УрФО проекты поддержали почти два миллиона человек. Выбрать идеи обновления территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» можно до 12 июня. Полномочный представитель президента РФ в УрФО призвал принять участие в голосовании.

«Участие в голосовании за объекты благоустройства — это личный вклад в преображение города, способ оставить свой след в его истории. Призываю всех, кто еще не принял участие в проекте, найти пару минут и оставить свой голос за понравившийся объект. До завершения голосования остались считанные дни, успевайте!»— обратился к уральцам Артем Жога.

Познакомиться с проектами и выбрать один из них можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе» и с помощью волонтеров в общественных местах.