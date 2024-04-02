52 автомобиля приобретут для больниц Челябинской области в 2024 году

В некоторые медучреждения машины уже начали поступать

В областную больницу города Троицка Челябинской области поступили два новых автомобиля «Лада-Гранта». Это уже второе поступление с начала 2024 года — в январе медучреждение получило «Газель». Как сообщил исполняющий обязанности главврача больницы Алексей Панасенко, новые авто прикрепят к поликлинике и уже в ближайшее время они выйдут на маршрут. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

По словам Алексея Панасенко, в этом году в областную больницу Троицка также поступит транспорт для отделения скорой медицинской помощи.

В 2023 году в больницы Челябинской области поступило 59 служебных автомобилей в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». В 2024 году закупят еще 52 машины.