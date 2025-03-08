«50 воителей автобуса», или Почему работа корректора — это нескучно

О том, каково это — быть бойцом невидимого фронта, в свой профессиональный праздник рассказала корректор ИА «Первое областное»

Задачи, вопреки распространенному мнению, есть не только в математике, физике, химии и жизни, но и в таком, казалось бы, далеком от чисел деле, как филология. О том, какие задачки подбрасывает сугубо гуманитарная наука, а также о путях и поисках решений в свой профессиональный праздник рассказала корректор ИА «Первое областное».

За плечами у Татьяны 17 (!) лет работы корректором. Неужели не скучно — всю жизнь читать чужие тексты?

«Для меня это зависит от содержания текстов. Считаю, мне повезло: довольно долго я работала в развлекательном журнале, а сейчас вычитываю новости — а они всегда разные. Хотя в процессе, конечно, лучше не веселиться. Вычитка — это пристальное внимание и несколько замедленный темп. Отвлекаясь, корректор превращается в обычного читателя, который видит только содержание и может не заметить деталей», — говорит Татьяна.

Коллеги тоже не дают заскучать:

«Встречаются забавные опечатки в серьезных текстах коллег: „главный реактор сайта“, „50 воителей автобуса“, „россиянские дзюдоисты“. И вот, например, совсем удивительное: „По версии следствия, задержанный выпивал с авто“. А бывает, тема публикации трогает до слез или восхищает чей-то великолепный слог. Радость приносит, когда находишь решение какой-то трудной филологической „задачки“».

К слову, корректура — это же не всегда работа именно с грамматикой, иногда это техническая правка:

«Как-то в одной типографии мне принесли распечатанную на бумаге мелким шрифтом целую книгу. Исправлять ошибки не требовалось, но нужно было отследить наличие типографских значков в определенных местах. А однажды предлагали работу по сверке набранного на компьютере текста с печатным оригиналом — чтобы совпали даже ошибки!»

Из требований к профессии закономерно вытекают требования к профпригодности. То, что важно быть усидчивым и внимательным, само собой разумеется, но еще, по словам Татьяны, важно быть еще и дипломатом — максимально корректным (ах, как рифмуется с корректором!), но и достаточно настойчивым:

«Важно помнить, что за текстом стоит потрудившийся над ним автор, которому дорого каждое слово. Никто не любит, когда ему указывают на ошибки. Бывает, человек ни за что не готов принять правку, возмущается, пытается доказать обратное. И приходится проявлять одновременно дипломатичность и настойчивость. С некоторыми авторами требуется время, чтобы в тебе перестали видеть свою вредную школьную учительницу или строгую маму. Я вижу свою задачу не в том, чтобы ткнуть носом в ошибку, а в том, чтобы их не было в публикации».

Еще одна часть профессии — сомневаться и перепроверять. И первые помощники здесь справочные материалы:

«Я еще застала время, когда справочники и словари были только бумажными и не всегда были под рукой. Сейчас почти все можно найти в интернете: есть базовые справочники Розенталя, Лопатина, есть отличные порталы „Академос“ и „Грамота.ру“ с системой поиска и возможностью задать вопрос экспертам. Кстати, там оперативно отражаются изменения, которые постепенно возникают в языке. Стало намного удобнее», — говорит Татьяна.

И признается — свою работу скучной не считает:

«Да, она не всегда заметна, но когда на сайте выходит интересная публикация и читателя не отвлекают досадные опечатки, мне приятно чувствовать и свою причастность».

И мы, журналисты, в этот день тоже скажем слова признательности нашим корректорам и добавим: если бы вас не было — ох, как быстро это стало бы явным! Поэтому спасибо. И с праздником.