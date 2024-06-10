50 видеопостов установят в Челябинске

Камеры позволят обеспечить безопасность горожан и оперативно пресекать нарушения

Администрация Челябинска объявила аукцион на установку по городу 50 постов видеонаблюдения. Начальная цена контракта — почти 69 миллионов рублей. Тендер размещен на одной из популярных площадок.

Согласно документации, посты будут состоять из поворотных видеокамер, данные с которых будут поступать в систему записи, хранения и обработки данных. Также должны быть установлены учетно-распределительные устройства — счетчики и автовыключатели для защиты от замыканий — и проведены линии связи от постов до центров обработки данных.

Камеры установят на проспекте Ленина на пересечениях с улицами Тернопольской, Российской, Свободы, Красной, Лесопарковой, Васенко, Артиллерийской, Героев Танкограда, Танкистов, Энтузиастов, Энгельса, Володарского, Свердловским проспектом. Несколько камер установят у железнодорожного вокзала; на развязке улица Рождественского — автодорога Меридиан; на улицах Цвиллинга, Тимирязева, Плеханова, Елькина, Труда и других. Также камеры появятся около областного военкомата, ТРК «Куба» и входов в несколько баров на улицах Кирова и Труда. Всего будет установлена 161 видеокамера.

«Видеопосты установят с целью обеспечения общественной безопасности, антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, профилактики, пресечения, расследования и раскрытия преступной и иной противоправной деятельности, а также поддержания общественной безопасности и охраны общественного порядка на территории Челябинска», — говорится в документации.

Подать заявку на участие претенденты могут до 26 июня. Цена контракта — 68 829 826,33 рубля.