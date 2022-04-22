50 тысяч путевок по туристическим направлениям внутри страны разыграют среди молодежи

Владимир Путин поддержал расширение программы «Больше, чем путешествие»

Активные молодые южноуральцы могут выиграть бесплатные туристические сертификаты по направлениям внутреннего туризма. Президент РФ Владимир Путин поддержал расширение программы поездок для активных молодых людей «Больше, чем путешествие». Участники, финалисты и победители проектов АНО «Россия — страна возможностей», платформы «Другое Дело» и общества «Знание» будут поощряться путевками по стране, сообщают организаторы проекта «Больше, чем путешествия».

До конца 2022 года уже точно будет разыграно 50 тысяч туристических сертификатов по направлениям внутреннего туризма. Программа создана для поощрения активной и перспективной молодежи России — участников, финалистов и победителей проектов АНО «Россия — страна возможностей», платформы «Другое Дело» и Общества «Знание», а также всероссийских конкурсов для студентов «Твой Ход» и для школьников «Большая перемена».

Каждая поездка состоит из двух блоков — образовательно-туристической (экскурсионной) и полезной (волонтерской) программы.

В поездках ребята не только отдыхают и развлекаются, но и участвуют в волонтерских акциях. Такой формат проактивного туризма открывает перед ребятами широкие возможности для развития и самореализации, позволяет глубже познакомиться с жизнью в разных уголках России.