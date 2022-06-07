50 работников соцзащиты получили премии от губернатора Челябинской области

Алексей Текслер наградил социальных работников, медсестер и педагогов

Накануне Дня социального работника губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил премии работникам региональной системы социальной защиты населения, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе правительства.



День социального работника отмечается в России 8 июня. Накануне праздника в правительство Челябинской области были приглашены медсестры, педагоги, психологи, воспитатели, другие специалисты региональной системы соцзащиты. 50 человек получили награды за особые заслуги в развитии «социалки». Всего в Челябинской области в этой сфере занято около 15 тысяч человек, а получателями социальных услуг является половина населения региона — порядка полутора миллионов жителей.

«Дорогие друзья! Рад приветствовать вас накануне профессионального праздника — Дня социального работника. Я уверен, что все 15 тысяч человек, которые у нас работают в сфере социальной защиты, лучшие из лучших. А самое главное, что вы делаете, — это дарите заботу всем тем, кто в этом нуждается. Вы постоянно меняетесь и делаете свою работу все лучше и лучше. Я вам за это очень благодарен», — обратился к соцработникам Алексей Текслер.

Напомним, с 1 июня в Челябинской области на 10 процентов вырос размер социальных выплат. Кроме того, с начала года введены новые ежемесячные выплаты на детей с редкими заболеваниями, региональное пособие за рождение второго ребенка, увеличен размер компенсации за установку внутридомового газового оборудования.