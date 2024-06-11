50 лучших медработников Челябинской области получили премии губернатора

Глава региона Алексей Текслер поблагодарил специалистов за труд

Алексей Текслер вручил премии губернатора Челябинской области лучшим 50 медицинским работникам региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.



Глава региона поздравил сотрудников в преддверии Дня медицинского работника, который отмечают 16 июня.

«Вы выбрали непростую, но очень благородную профессию. Посвятили себя людям. Все помнят, как героически проявили себя медики в пандемию ковида. Действительно, медики были на передовой между жизнью и смертью. Вы и ваши коллеги проявили себя как настоящие герои. Низкий вам поклон», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона перечислил изменения, которые произошли в медицинской сфере в последние годы. Речь идет о новых фельдшерско-акушерских пунктах, открытии областного инфекционного центра, центров амбулаторной онкологической помощи и региональных сосудистых центров. В учреждениях проводят капитальные ремонты. Для организаций также закупают новое оборудование и транспорт.

Алексей Текслер поблагодарил медработников, которые работают с детьми и помогают семейным парам подготовиться к рождению малышей. Он отметил, что цель — повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году — реальная для региона.

С началом специальной военной операции у медиков появились новые задачи.

«За два года в подшефные территории ДНР выезжали шесть бригад медицинских работников из Челябинской области. Медики проводили профилактические осмотры детей и взрослых, оказывали необходимую медицинскую помощь. Губернатор выразил им благодарность, а также отметил работу специалистов Окружного военного клинического госпиталя Минобороны РФ», — сказал губернатор.

В регионе продолжается работа по привлечению медицинских работников в сельскую местность.

«Самое важное в системе здравоохранения — это люди, для которых помощь другим — не только профессия, но и призвание. Важно, чтобы при всех новациях сохранялась преемственность поколений», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил специалистов за самоотверженный труд.

«Уверен, что в День медицинского работника каждый из вас услышит самые теплые слова от коллег и благодарных пациентов. Вы это действительно заслужили — своей непрерывной работой, преданностью делу, профессионализмом, неравнодушием», — резюмировал Алексей Текслер.

Отметим, лауреатами премии губернатора становятся специалисты, которые внесли значительный вклад в дело охраны здоровья населения Челябинской области.