«Все нарушения были выявлены во время мероприятия „Нелегальный мигрант“. В незаконной деятельности подозреваются челябинцы в возрасте от 24 до 64 лет. Все они получили за фиктивную прописку вознаграждение», — отмечают в полиции.
На владельцев квартир завели уголовные дела по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Все иностранцы сняты с миграционного учета.
Между тем житель Карталов три месяца тратил деньги с банковской карты знакомого инвалида. Мужчина похитил пластик, когда помогал пострадавшему делать ремонт.