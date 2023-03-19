50-летняя челябинка прописала в квартире пятерых нелегальных мигрантов

На женщину завели уголовное дело

В Челябинске полицейские выявили шесть квартир, собственники которых фиктивно поставили на чет 15 иностранных граждан. Своеобразный рекорд установила жительница Ленинского района: она прописал пятерых человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Все нарушения были выявлены во время мероприятия „Нелегальный мигрант“. В незаконной деятельности подозреваются челябинцы в возрасте от 24 до 64 лет. Все они получили за фиктивную прописку вознаграждение»,

— отмечают в полиции.