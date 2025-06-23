50-летний южноуралец попал на СВО с третьей попытки

Почему он не сдался и продолжал пытаться отправиться туда

Добровольца с позывным «Старый» не сразу взяли на СВО в силу возраста. Но с третьего раза 50‑летний Виталий Лошкин все-таки смог отправиться «за ленточку». Почти три года он пробыл там, занимался одним из самых опасных на войне дел — разминированием и минированием зон. Журналисту ИА «Первое областное» он рассказал, почему после неудачных попыток отправиться туда продолжал пытаться, о силе русского народа и о любви к Родине.

С началом СВО Виталий уже понимал, что отправится на фронт. Это было его добровольное желание. Тогда он жил в Казахстане, занимался бизнесом. Когда объявили мобилизацию — бросил все и отправился добровольцем на фронт.

Но в силу возраста его сначала не хотели брать. Мужчина не успокаивался и на вопрос, почему продолжал пробовать, отвечает:

«За державу обидно. Я же русский. Приходят гады — надо вставать на защиту нашей Родины», — сказал он.

Внутренне он был готов отправиться туда, а также осознавал, что там у него начнется совсем другая, новая жизнь.

«Я рад, что наш президент на тот момент принял правильное решение, чтобы мы зашли и сберегли русских людей. Так бы Донецка и Луганска не было»,— рассказывает он.





На СВО Виталия сразу же распределили в инженерные войска.

«Без нас никто, ни одна рота, ни одно войско не может обойтись», — говорит Виталий.

Он выполнял опасные задания не только «за ленточкой», но и на уже освобожденных территориях.

«Разминировали там все, чтобы местным людям помочь начать жить нормально, в безопасности», — рассказывает боец.





Виталий делится, что главное в этой опасной работе — концентрация и плечо товарища рядом, и потому все там становятся друг другу братьями.

«С одной чашки кушаем, все радости и печальки разделяем вместе. Там все люди открытые, каждого человека видно, как на ладони. И он становится тебе братом за два года в окопах»,— говорит мужчина.

Ни для кого не секрет, что с началом СВО много людей стали покидать Родину. Тогда, признается Виталий, начал думать, что современное поколение — потеряно. Однако его мнение полностью поменяла история одного бойца.

«Служил с одним парнем. Ему 23 года, молодой. Родители вместе с ним уехали на ПМЖ в Израиль, но когда началась СВО, он вернулся. Я его спросил, а чего не хватало-то, почему вернулся, и был поражен ответом. Он говорит: "Я же тут родился, мне родина все дала, и я обязан чем-то и ей помочь". И тогда я понял, что с таким народом мы не проиграем, что победа будет за нами», — рассказывает он.





Очень помогает и поддержка людей из тыла. Когда дети присылают письма, рисунки, бабушка вяжет носочки и тебе их отправляет.

«Чувствуется сейчас, что страна „завелась“. До людей дошло, что на самом деле это серьезная война. И эта поддержка очень согревает», — рассказывает Виталий.

«Русский солдат привыкает ко всему — в нас и ураном, фосфором стреляли... Ничего! Идем вперед. Я увидел очень много достойных людей и очень рад, что мне в жизни повезло с ними общаться», — делится он.