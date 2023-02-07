50-летнее здание амбулатории впервые отремонтировали в поселке Челябинской области

Современная лечебница открылась в Кизильском районе

В отдаленном от областного центра поселке Путь Октября Кизильского района основательно обновили врачебную амбулаторию. Капитальный ремонт в здании 1976 года постройки завершили в конце 2022 года. Сельский ФАП превратился в современную амбулаторию, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Амбулатория была построена в 1976 году, с тех пор ремонт в ней провели впервые. Как снаружи, так и внутри сделали косметический ремонт. Кабинеты теперь отделаны кафелем и керамогранитом.

«Мы давно ждали ремонта, и по его завершении помещение приобрело красивый вид. Условия стали комфортными и благотворными, пациенты также оценили произведенные работы», — поделилась заведующая амбулаторией Ольга Ложкина.