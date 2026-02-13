50 команд пройдут обучение в рамках проекта «Академия КСВО РФ»

Заявки можно подать до 23 февраля 2026 года

Комитет семей воинов Отечества запустил образовательную программу «Академия КСВО РФ». Участие в ней могут принять команды некоммерческих организаций и волонтерских групп, оказывающих поддержку участникам СВО и членам их семей. Партнер проекта — АНО «Таврида.Арт». Он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и направлен на поиск, обучение команд и повышение их компетенций.

Как сообщают организаторы, заявки можно подать на сайте до 23 февраля 2026 года. В ней нужно указать команду и описать проект, который она планирует реализовать или расширить. Экспертный совет составит рейтинг отбора команд. 50 сильнейших коллективов с 30 марта по 3 апреля будут проходить очное обучение в Академии «Меганом» в городе Судаке.

В каждой команде будет руководитель проекта, медиаволонтер и волонтер по проектной деятельности. Каждый пройдет обучение у федеральных экспертов по профильному направлению. Команды доработают и защитят свои проекты, направленные на помощь участникам СВО и их близким.