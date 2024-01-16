50 антидроновых одеял передали швеи из Магнитогорска бойцам СВО

В каждом изделии завернуты подарки для военнослужащих

Швеям из Магнитогорска поступил запрос на антидроновые одеяла от бойцов из первого батальона территориальной обороны «Призрак». В кратчайшие сроки женщины изготовили 50 одеял и передали в исполком Народного фронта, расположенный в Челябинске. В этом им помогла член штаба Народного фронта региона Жанна Яковенко, передает пресс-служба Народного фронта Челябинской области.

Но на фронт бойцам отправят не только антидроновые одеяла. Жанна Яковенко на свои средства приобрела для ребят 80 пар носков, более 20 комплектов термобелья и балаклавы, ведь на календаре еще середина января и погода довольно холодная.

В ближайшее время гуманитарный груз отправится в зону проведения спецоперации.

Напомним, перед Новым годом большая партия гумпомощи была доставлена на фронт волонтерами из Сосновского района. В пути ребята попали под вражеский обстрел, затем двигаться дальше мешал снежный буран, но посылки были доставлены всем адресатам в целости и сохранности.