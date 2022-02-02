572 школьника заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Также медики отмечают среди учащихся подъем ОРВИ

За минувшие сутки в Челябинской области коронавирусом заразились 572 школьника. В целом же накануне лаборатории региона подтвердили 3 тысячи 433 положительных результата на коронавирус. Об этом в среду, 2 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

По данным на 1 февраля, в регионе 2784 класса и 45 школ находятся на карантине по ОРВИ. Еще 27 классов изолированы по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом.

Свежие данные будут озвучены Минобром области во второй половине дня. Мы также опубликуем их на сайте Первого областного информагентства.