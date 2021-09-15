5 простых рецептов заготовок на зиму из осеннего урожая

Готовим по рецептам известного повара и ресторатора Джейми Оливера

Не знаете, куда пустить многочисленный осенний урожай с грядки? ИА «Первое областное» сделало подборку пяти заготовок по рецептам известного повара и ресторатора Джейми Оливера. Обещаем, будет несложно и вкусно.

Консервированная свекла

Нам потребуется:

1,5 кг свеклы

100 мл бальзамического уксуса

400 мл белого винного уксуса

200 г сахара

3 красных чили (разрезать вдоль пополам)

1 ст. л. семян кориандра, немного лимонного сока

Готовим:

Свеклу промываем. Укладываем в соленую воду, доводим до кипения и варим 30 минут — до полной готовности овощей. Отвар сливаем, овощи остужаем и очищаем. Нарезаем кубиками. В сухой сковородке обжариваем семена кориандра. Добавляем остальные продукты из нашего списка и щепотку соли. Доводим до кипения и полного растворения сахара. Свеклу выкладываем в подготовленные и стерилизованные банки. В каждую баночку добавляем по одному перчику чили. Теперь заливаем кипящим маринадом. Закрываем крышкой и оставляем остывать. Маринованная свекла готова к употреблению уже через два-три дня.

Острый томатный соус чили

Нам потребуется:

6 спелых помидоров

12 штук чили

2 луковицы

2 зубчика чеснока

2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. порошка паприки

2 ст. л. сахара, щепотка соли

Готовим:

Перец чили вместе с луком и чесноком измельчаем в блендере, солим. Добавляем 2 ст. л. растительного масла, нагреваем и выкладываем смесь в сковороду. Когда смесь нагреется, добавляем 1 ст. л. порошка паприки, 2 ст. л. сахара и готовим 10 минут. Измельчаем в блендере 6 спелых помидоров, добавляем в скоровороду, туда же вливаем 150 мл яблочного уксуса, 250 мл яблочного сока и варим 20 минут. Приправляем солью и перцем по вкусу.

Если смесь кажется недостаточно жидкой, можно еще раз пропустить ее через блендер или протереть через сито. Готовый соус снова доводим до кипения. Разливаем готовый соус в подготовленные банки и закрываем крышками. Банки на 5 минут укладываем в кипяток. Такой соус может храниться год.

Баклажаны в масле

Нам потребуется:

1 л воды

1 л белого винного уксуса

2 ст. л. соли

1 кг баклажан

500 мл растительного масла (подсолнечное или оливковое)

2 перца чили

3—4 зубчика чеснока

сухое орегано

Готовим:

У баклажанов отрезаем плодоножку, разрезаем пополам, а затем полосками. Должны получиться небольшие «палочки». Затем кипятим 1 литр воды и 1 литр винного уксуса. Тем временем натираем сухое орегано в миску, нарезаем перец чили мелко колечками, а чеснок — крупными кусочками. Опускаем баклажаны в маринад и варим 3 минуты. Баклажаны вынимаем шумовкой из маринада и сразу опускаем в масло. Овощи хорошо перемешиваем с маслом. Важно, чтобы баклажаны были еще горячими!

Баклажаны равномерно раскладываем по стерилизованным банкам. Заливаем овощи маслом, чтобы оно покрывало их полностью. Ставим на минуту банки вверх дном, затем переворачиваем и оставляем остывать.

Яблочный чатни (густой пряный соус)

Нам потребуется:

1,5 кг садовых яблок

100 г изюма

1 палочка корицы

1 ст. л. душистого перца горошком

1 ст. л. черных семян горчицы

30 г свежего корня имбиря

15 г соли

600 мл яблочного уксуса

500 г сахара

2 головки репчатого лука

Готовим:

Яблоки очищаем от кожуры, вырезаем сердцевину, мякоть нарезаем небольшими кусочками. Лук очищаем и шинкуем. Имбирь очищаем и натираем на крупной терке. Складываем все ингредиенты в большую кастрюлю, ставим на тихий огонь, доводим до кипения и, время от времени помешивая, дожидаемся, пока сахар растворится. Убираем палочку корицы, переливаем горячую массу в стерилизованные банки и герметично закрываем. Оставляем на две недели, прежде чем использовать.

Маринованный болгарский перец, фаршированный капустой

Нам потребуется:

8 штук сладких перцев

300 г белокочанной капусты

300 г краснокочанной капусты

пучок кинзы

3 перца чили

50 г корня имбиря

1 головка чеснока

Маринад:

1,5 л воды

200 мл рисового уксуса

150 г сахара

30 г соли

Готовим:

Перец промываем, срезаем «крышечку», очищаем изнутри и снова промываем. Капусту мелко шинкуем, мелко нарезаем кинзу и смешиваем с капустой. Фаршируем капустой перцы. Имбирь очищаем и нарезаем кусочками, чеснок очищаем и разбираем на зубчики. В стерилизованные банки укладываем фаршированные перцы вместе с чесноком, имбирем и чили.

Для маринада смешиваем все ингредиенты, кроме масла, доводим до кипения и варим 5 минут. В стерилизованные банки укладываем перцы. Снимаем кипящий маринад с огня и заливаем им овощи, добавляем масло. Маринованные перцы с капустой будут готовы через две недели.