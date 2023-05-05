5 мая православные отмечают Луков день

Апостол Лука был первый иконописец и создатель Деяния святых апостолов

5 мая у православных Луков день. В храмах проходят молебны, во время которых вспоминают апостола Луку. Он считается первым иконописцем и создателем Деяния святых апостолов. В народе в этот день высаживали лук. Кроме того, с этим днем связано множество примет. В ИА «Первое областное» сделали подборку самых любопытных из них.

Поговорка «Лук — от семи недуг» придумана неслучайно. «Кто ест лук — избавлен от вечных мук», «Лук да баня все исправят», «Наешься луку, ступай в баню, натрись хреном да запей квасом»,— говорили наши предки.

Лук использовали при простуде. И до сих пор многие любят этот овощ из-за его эффективности во время сезонных болезней. В русской кухне лук был одним из главных овощей. Луковица с хлебом и солью могла заменить любое кушанье. Лук жарили, солили, мариновали, добавляли в овощные, мясные и рыбные блюда.

5 мая наши предки начинали с посещения церкви. Там молились святому Луке, прося помощи в семейных и финансовых делах. После церкви начинали заниматься огородом, в том числе и посадкой лука в грядки.

Одной из главных примет в этот день считалось обязательное употребление головки лука — дела после этого пойдут в гору, а на здоровье целый год не придется жаловаться.

В Луков день наши предки ходили в лес, чтобы услышать кукушку. Если кому-то посчастливилось: холодов больше не будет.

Плохой приметой в этот день считался беспорядок в доме. Он сулил проблемы в семье. А еще в Луков день запрещалось печь блины. Считалось: в семейной жизни после этого могла начаться черная полоса.

Приметы и поверья — неотъемлемая часть любого праздника. Верить им необязательно. Но знать, чему радовались наши предки, а чего опасались, наверное, никому не помешает.