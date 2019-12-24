5 000 человек на страже порядка: каникулы для южноуральцев пройдут в безопасности

Органы власти и местного самоуправления займутся организацией круглосуточного дежурства всех служб.

Послушать 00:00

За неделю до праздников в регионе проверят внутридомовое оборудование, чердаки и подвалы на соответствие требованиям пожарной безопасности. Администрации городов, районов и поселков обязаны позаботиться о круглосуточном дежурстве, а население положено проинформировать о номерах телефонов экстренных служб.

Работа сферы ЖКХ должна быть непрерывной, на случай ЧС уже подготовили аварийный запас, в числе которого 4 передвижные котельные и столько же электростанций, а также 10 комплексных трансформаторных подстанций. Котельные, тепло от которых поступает в жилой фонд и объекты коммунальной сферы имеют запас топлива выше нормы.

«Через неделю Новый год, люди начнут активно праздновать. А потом область войдет в достаточно длительные каникулы. Практика показывает, что в этот период высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы, в местах массового пребывания людей, на дорогах, озерах и других потенциально опасных объектах, тем более, что по прогнозам синоптиков, новогодняя ночь обещает быть морозной», — сказал губернатор Алексей Текслер.

Круглосуточная диспетчерская служба будет следить за состоянием областных дорог. В случае сильных морозов и обильных осадков, развернут пункты обогрева для водителей и транспорта.

Обеспечивать безопасность южноуральцев будет региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве свыше 5 тысяч человек и почти 2 тысяч единиц техники.

В области работает 98 общественных площадок для запуска салютов и фейерверков, способные вместить в себя 11 тысяч человек. Чаще всего причиной пожаров в новогодние выходные становится именно неосторожное обращение с пиротехникой.

«Необходимо приобретать только сертифицированную пиротехнику с действующим сроком годности в специализированных магазинах. Запускать фейерверки, салюты, петарды можно только на специально оборудованных площадках, соблюдая правила техники безопасности: устанавливать пиротехнику строго вертикально, надежно зафиксировать камнями или снегом. Запрещается наклоняться над пиротехникой и подходить ближе, чем на 20 — 30 метров. Нельзя запускать несработавший фейерверк вновь», — информирует ГУ МЧС России по Челябинской области.

При возникновении любых чрезвычайных ситуаций жителям региона нужно незамедлительно звонить по телефону «112».