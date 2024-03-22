48 сирот получили жилье в новом доме под Магнитогорском

В Нагайбакском районе завершилось строительство многоэтажки

В Нагайбакском районе Челябинской области с 2000-х годов не появлялись многоквартирные дома, но сегодня, 22 марта, все изменилось. Этот день стал праздничным для 48 детей-сирот, которые получили ключи от квартир в новом доме, сообщает администрация района.

На торжественном открытии многоэтажки глава района Егор Тимофеев вручил ключи новоселам. Квартиры в доме все однокомнатные и примерно одного метража.

«До сих пор не верю, что у меня будет своя квартира. Многое еще нужно сделать: купить диван, гардероб, бытовую технику. Главное, у меня есть собственная крыша над головой», — комментирует новосел Дарья Ершова.

В доме установлен бойлер, и в каждой квартире есть горячая вода. Они оборудованы пожарными извещателями. Также в подъезде есть кнопка экстренного вызова полиции.

«Все как мы хотели и мечтали. Моя бабушка Зоя Евгеньевна Леонтьева очень хотела, чтобы была солнечная сторона и балкон — так и вышло. Мы счастливы, самый радостный для нас день», — отметил еще один новый житель дома Иван.

Трехэтажный дом начали строить в 2022 году за счет средств из областного бюджета по распоряжению губернатора Алексея Текслера. После окончания строительства квартиры были выкуплены региональным министерством социальной защиты для предоставления детям-сиротам.

Напомним, что в 2021 году на прямую линию с Алексеем Текслером вышел бывший глава Нагайбакского района Иван Сурменев. Руководитель муниципалитета рассказал о проблеме обеспечения жильем детей-сирот. Глава региона назвал профанацией работу по проведению «пустых» аукционов и дал поручение Минстрою находить решение.