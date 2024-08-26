48 мигрантов высланы из Челябинской области в выходные

Еще 140 человек ожидают принудительного выдворения

В минувшие выходные на автомобильном пункте пропуска через государственную границу РФ «Бугристое», что под Троицком, прошла операция «Мигрант-2024». За пределы страны принудительно выслали 48 иностранцев, которые находились в РФ незаконно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Всего же с начала года с территории Южного Урала высланы 1220 мигрантов. Еще 140 мигрантов ожидают выдворения в Центре временного содержания.

К административной ответственности с начала года привлекли почти 9 тысяч нарушителей миграционного законодательства, возбуждено 934 уголовных дела в сфере миграции.