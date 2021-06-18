47 южноуральцев получили сто баллов на ЕГЭ по русскому языку

У троих выпускников это второй экзамен с наивысшей отметкой

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Этот экзамен выпускники сдавали 3 и 4 июня, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Экзамен сдавали более 14 тысяч выпускников. Минимальный порог преодолели 99,8% участников экзамена. Сто баллов получили 47 человек. Для кого-то высшая оценка уже не первая.

«Три выпускника из Челябинска, Троицка и Магнитогорска получили сто баллов по двум предметам», — сообщила начальник Управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Официально результаты экзаменов будут объявлены во вторник, 22 июня.

Апелляцию можно будет подать 23 и 24 июня в электронном виде на сайте conflict.rcokio.ru.

Заседание конфликтной комиссии Челябинской области по русскому языку проведут не позднее 30 июня в режиме видеоконференцсвязи.