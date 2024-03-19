445 мужчин из Челябинской области сидят в декрете вместо женщин

Отцы получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет и копят трудовой стаж

В Челябинской области 445 мужчин сидят в декрете и получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Такой статистикой делится пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«По закону пособие по уходу за ребенком могут оформить не только мать или отец, но и другой работающий родственник малыша. На сегодняшний день выплаты получают более 18,5 тысячи жителей региона. Причем 445 получателей — это мужчины», — говорит исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Пособие оформляется одновременно с отпуском по уходу за ребенком через работодателя. Выплата составляет 40% от среднего заработка за два предшествующих календарных года, но не может быть ниже минимального размера, который с 1 февраля 2024 года составляет 9227 рублей в месяц (без учета районного коэффициента, утвержденного в Челябинской области). Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу равен 49 123 рублям.

Кстати, время декретного отпуска засчитывается матери и отцу в стаж, а также формирует их пенсионные коэффициенты. За каждый год отпуска с первым ребенком положено 1,8 коэффициента, со вторым ребенком — 3,6 коэффициента, с третьим или четвертым ребенком — 5,4 коэффициента. Отпуск меньше или больше года засчитывается пропорционально.